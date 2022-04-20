Від початку війни СБУ викрила майже сотню російських ДРГ і затримано понад 300 колаборантів

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 111

росія переймається долею своїх агентів в Україні, але тільки через те, що вони можуть не працювати на її користь

Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення армії рф виявила майже сотню диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад 300 колаборантів. Про це СБУ повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці.

За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах, – ідеться в повідомленні.

СБУ нейтралізує ворожі агентурні групи та колаборантів, що виступають на підтримку повномасштабної агресії рф та закликають українців приєднуватись до ворога використовуючи соцмережі.

Крім того, вони виправдовують бомбардування українських міст та вбивства мирних людей. Поширюють дезінформацію щодо ситуації на фронті та «розганяють» ворожу пропаганду у соцмережах.

Інколи вони діють навіть під прикриттям волонтерства. Так, у Волинській області заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок, які ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тисяч доларів.

На Черкащині контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників. Ним виявився місцевий житель, завербований спецслужбами рф.

- Він збирав дані про розташування військових, стратегічно важливих об’єктів регіону, передавав окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ, – ідеться в повідомленні.

Скільки диверсантів викрили на Полтавщині та Кременчуччині СБУ не повідомляє.

Тим часом, росія почала перейматися долею своїх агентів в Україні лише через те, що вони можуть припинити свою діяльність на її користь.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.

8 років росія активно розширяла свою агентурну мережу в Україні і спонсорувала сотні мільйонів доларів на підтримку проросійських колаборантів.

Також повідомляється, що головою «п'ятої колони» в Україні був Віктор Медведчук, який звинувачується в розголошенні державної таємниці й підривній діяльності проти України. Однак, гроші, виділені на підривну роботу в Україні та підрив підрив її цілісності, колаборанти розкрадали.

Багато з проросійських колаборантів після повернення Київщини, Чернігівщини та Сумщини під контроль України, зневірились у своїй підступній справі.

- Тому сьогодні росія переживає за долю своїх «представників» в Україні (а таких досі є велика кількість в усіх регіонах) лише тому, що решта їх припинить провадити свою підривну діяльність, - йдеться у повідомленні.



