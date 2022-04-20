Окупанти за добу втратили винищувач та гелікоптер

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 75

Збили також кілька безпілотників і ракету

Повітряні сили Збройних сил України за добу знищили 9 російських цілей у повітряному просторі. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

- Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження, - йдеться у повідомленні.

За останню добу українські сили знищили 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), 1 вертоліт (Ка-52); 5 безпілотних літальних апаратів (ОТР) та 1 крилату ракету.