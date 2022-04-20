Україна отримає більше військової допомоги: артилерія від США, Канади та Британії

Подробиць поки немає, але заяви надихають
Сполучені Штати Америки, Канада та Велика Британія пообіцяли надати Україні більше артилерійських озброєнь. Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президент Андрій Єрмак.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що рішення ухвалили, тому що війна з росією переходить у нову фазу.
США готують ще черговий безпекової допомоги для України на $800 мільйонів. Про це повідомляє CNN. Подробиці нового пакету досі обговорюються і можуть змінитися, але раніше Байден заявив, що США планують відправити більше артилерії в Україну.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава також направить в Україну важку артилерію, повідомляє канадський The Globe and Mail. Більше деталей щодо поставки буде вже найближчими днями.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер