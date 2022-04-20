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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна отримає більше військової допомоги: артилерія від США, Канади та Британії

Сьогодні, 04:33 Переглядів: 95

Подробиць поки немає, але заяви надихають

Сполучені Штати Америки, Канада та Велика Британія пообіцяли надати Україні більше артилерійських озброєнь. Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що рішення ухвалили, тому що війна з росією переходить у нову фазу.

- Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки, - цитує британського політика The Telegraph.

США готують ще черговий безпекової допомоги для України на $800 мільйонів. Про це повідомляє CNN. Подробиці нового пакету досі обговорюються і можуть змінитися, але раніше Байден заявив, що США планують відправити більше артилерії в Україну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава також направить в Україну важку артилерію, повідомляє канадський The Globe and Mail. Більше деталей щодо поставки буде вже найближчими днями.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна допомога США Велика Британія Канада
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