Україна отримає більше військової допомоги: артилерія від США, Канади та Британії

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Подробиць поки немає, але заяви надихають

Сполучені Штати Америки, Канада та Велика Британія пообіцяли надати Україні більше артилерійських озброєнь. Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що рішення ухвалили, тому що війна з росією переходить у нову фазу.

- Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки, - цитує британського політика The Telegraph

США готують ще черговий безпекової допомоги для України на $800 мільйонів. Про це повідомляє CNN. Подробиці нового пакету досі обговорюються і можуть змінитися, але раніше Байден заявив, що США планують відправити більше артилерії в Україну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава також направить в Україну важку артилерію, повідомляє канадський The Globe and Mail. Більше деталей щодо поставки буде вже найближчими днями.