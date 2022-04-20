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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російські війська почали масований наступ на Запоріжжі

Сьогодні, 04:01 Переглядів: 0

Людей закликають евакуюватися

На території Запорізької області російські війська почали масований наступ. В ОВА закликають людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів. Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух сказав в ефірі телемарафону.

- Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної інтенсивності. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону, - сказав він.

В ОВА додають, що був розроблений план евакуації, згідно з яким вивозили жінок та дітей з Гуляйполя, Оріхова, Комишувахи та інших населених пунктів. Але деякі мешканці, в основному літні люди, відмовилися евакуюватися.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна Запоріжжя
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