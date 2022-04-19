Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

Сьогодні, 23:35 Переглядів: 0

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 20 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вл. Цимлянська,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Кооперативна,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пров. Зв’язковий

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пр. Червневий

вул. Зої Космодемьянської,

вул. Гетьмана Полуботка,

вул. Котляревського,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка

вул. Республіканська, 98-138

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Шевченко, 31, 32, 36, 38,

вул. Соборна, 28/40

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

вул. Ярмаркова,

вул. Салганна

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ Підтримати

Поділитись новиною



