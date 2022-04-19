Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла
Сьогодні, 23:35
Переглядів: 0
Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 20 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вл. Цимлянська,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Кооперативна,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пров. Зв’язковий
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пр. Червневий
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка
- вул. Республіканська, 98-138
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Шевченко, 31, 32, 36, 38,
- вул. Соборна, 28/40
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
- вул. Ярмаркова,
- вул. Салганна
Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.