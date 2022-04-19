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Кременчук, Культура

Від культурно-масової роботи до випікання кексів: як кременчужанка Вікторія Пінчук наближає перемогу

Сьогодні, 23:07 Переглядів: 88

 

Кожен кременчужанин важливий. Кожен з нас робить свою справу на своєму місці. І цим наближає нашу спільну перемогу

Кременчужанка Вікторія Пінчук – завідувачка відділом культурно-масової роботи Будинку дитячої та юнацької творчості. Війна розлучила її з маленькими вихованцями, навіть з доньками вона не має можливості бачитися.

Але Вікторія не впала у відчай. Щодня вона разом зі своїми колежанками готує солодкі пироги та тістечка для вимушених переселенців. А ще – створює прикраси для маленьких красунь, для дорослих шиє балаклави і подушки. І через смаколики та речі, які створює своїми руками, передає людям тепло свого великого і щирого серця!

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: зі сторінки Віталія Малецького

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Теги: війна волонтер будинок творчості
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