В Україні продовжили воєнний стан

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Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні до 25 травня.

«За» відповідний законопроєкт проголосували 300 народних депутатів. Не голосували 86.

Він набуде чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 19 квітня президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект, яким пропонувалося продовжити строк дії воєнного стану в Україні ще на 30 діб. Наразі термін дії воєнного стану передбачений до 25 квітня.

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