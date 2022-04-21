В Україні продовжили воєнний стан

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні до 25 травня.
«За» відповідний законопроєкт проголосували 300 народних депутатів. Не голосували 86.
Він набуде чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 19 квітня президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект, яким пропонувалося продовжити строк дії воєнного стану в Україні ще на 30 діб. Наразі термін дії воєнного стану передбачений до 25 квітня.
Дев'ятий рік війни з росією: 57-й день повномасштабного вторгнення
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер