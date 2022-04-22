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Верховна Рада ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 209

 

Тако винесуть на розгляд проєкти Житлового кодексу України, Трудового кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу України

Депутати Верховної Ради ухвалили Закон про дерадянізацію законодавства України. Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України (реєстр. № 4284). 

Як зазначається у пояснювальній записці, з огляду на неефективність дії та невідповідність сучасним реаліям деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів державної влади і управління Союзу РСР та Української РСР (Української СРР), а також, зважаючи на пункт 1 розділу XV Конституції України, згідно з яким закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України, ухвалений акт має на меті скасування дії нормативно-правових актів, указаних у Додатках №№1,2 до Закону, застосування яких є неможливим, непотрібним та має дезорієнтуючий вплив.

Реалізація Закону також передбачає розроблення та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, зокрема, обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкти Житлового кодексу України, Трудового кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу України.

Також передбачено скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються на території України акти органів державної влади і управління Союзу РСР Української РСР і (Української СРР) за відповідними Додатками №№1,2 до Закону, окрім їх положень, що не суперечать Конституції України і Закону України «Про правонаступництво» та стосуються:

  • суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону України, визначеного Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
  • адміністративно-територіального устрою України;
  • опису, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР».
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Автор: Альона Душенко

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Теги: декомунізація Верховна Рада депутати дерадянізація
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