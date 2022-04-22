Верховна Рада ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України

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Депутати Верховної Ради ухвалили Закон про дерадянізацію законодавства України. Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України (реєстр. № 4284).

Як зазначається у пояснювальній записці, з огляду на неефективність дії та невідповідність сучасним реаліям деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів державної влади і управління Союзу РСР та Української РСР (Української СРР), а також, зважаючи на пункт 1 розділу XV Конституції України, згідно з яким закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України, ухвалений акт має на меті скасування дії нормативно-правових актів, указаних у Додатках №№1,2 до Закону, застосування яких є неможливим, непотрібним та має дезорієнтуючий вплив.

Реалізація Закону також передбачає розроблення та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, зокрема, обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкти Житлового кодексу України, Трудового кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу України.

Також передбачено скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються на території України акти органів державної влади і управління Союзу РСР Української РСР і (Української СРР) за відповідними Додатками №№1,2 до Закону, окрім їх положень, що не суперечать Конституції України і Закону України «Про правонаступництво» та стосуються: