Начальник Кременчуцької РВА спростував інформацію, яку розповсюдив про нього КременчукToday

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу України російськими військами та необхідність економити електроенергію. Він зазначив, що енергосистему України вдалося стабілізувати та, якщо відключення електроенергії й будуть, то короткочасні.
Він додав, що це інтернет-видання створене для піару мера Кременчука Віталія Малецького та спеціалізується на тому, щоб друкувати усілякі фейки проти його політичних опонентів.
На запитання журналістів, хто відповідає за невимкнене вуличне освітлення у містах та селищах, він відповів, що за це відповідають голови територіальних громад та пообіцяв підказати їм, чим посадовці мають займатися.
Зазначимо, що вчора КременчукToday опублікував статтю, у якій невідомий автор пише, що «у Піщаному зараз освітлюється єдина вулиця: на ній живе начальник РВА Лєднік». Як виявилося, це була брехня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер