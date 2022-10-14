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Кременчук, Надзвичайні новини

Начальник Кременчуцької РВА спростував інформацію, яку розповсюдив про нього КременчукToday

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 569

 

У своїй статті скандальне інтернет-видання використало фейкове фото

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу України російськими військами та необхідність економити електроенергію. Він зазначив, що енергосистему України вдалося стабілізувати та, якщо відключення електроенергії й будуть, то короткочасні.

— З метою зменшення навантаження ми звернулись до голів територіальних громад щодо відключення вуличного освітлення. І одразу я отримав звинувачення на свою адресу — буцімто вулиця у Піщаному, на якій я живу, єдина в селі, яка вночі освітлюється. Я не хотів коментувати цей фейк, який розповсюдило одне незрозуміле інтернет-видання, але вимушений. У цій статті навіть автора не вказано. Це деякі політичні сили з метою відволікти увагу від власних прорахунків намагаються розповсюджувати брехливу інформацію. Ці фейки спростувати дуже легко — на вулиці, де я живу, взагалі немає вуличного освітлення. Його планували встановити, але так і не підключили. Якщо воно відсутнє, то як вулиця може освітлюватися? — пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що це інтернет-видання створене для піару мера Кременчука Віталія Малецького та спеціалізується на тому, щоб друкувати усілякі фейки проти його політичних опонентів.

— Замість того, щоб розв'язувати проблеми Кременчука, мерія намагається перевести увагу на когось. Не зміг підготувати укриття у закладах освіти до 1 вересня, не зміг побудувати котельні на Раківці, про які розповідає багато років… Я раніше сподівався, що у них під час війни вистачить розуму боротися зі спільним ворогом, а не розповсюджувати фейки, але виходить, що вони вже почали готуватися до виборів, — зауважив Олег Лєднік.

На запитання журналістів, хто відповідає за невимкнене вуличне освітлення у містах та селищах, він відповів, що за це відповідають голови територіальних громад та пообіцяв підказати їм, чим посадовці мають займатися.

Зазначимо, що вчора КременчукToday опублікував статтю, у якій невідомий автор пише, що «у Піщаному зараз освітлюється єдина вулиця: на ній живе начальник РВА Лєднік». Як виявилося, це була брехня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА фейки спростування
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