У Кременчуці у чоловіка з гаража вкрали квадроцикл

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У Кременчуці у чоловіка з гаража вкрали квадроцикл. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

13 жовтня до поліцейських звернувся кременчужанин і розповів, що в період з 19 вересня по 12.30 13 жовтня хтось пошкодив замок на його гаражі на вулиці Європейській, поблизу буд. №68 та викрав квадроцикл марки Loncin LX200AU-2 червоного кольору.

Інформацію про крадіжку чи людей, що можуть бути причетні до скоєного, поліція просить повідомити за телефонами: 0992646983, 0971187550 або 102.