Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

В Україні вперше збили ракету за допомогою застосунку єППО. Як долучитися до збиття ракет

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 442

 

Кожний громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба

Вранці 22 жовтня над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку єППО. Про це розповів на Facebook один із розробників цієї програми Геннадій Сулдін.

Ракету ворога збили за допомогою застосунку єППО на півдні України. «Калібр» летів на дуже малій висоті та через особливості рельєфу місцевості не спостерігався на локаторах ППО. Але декілька пильних громадян побачили ворожу ракету і відразу сповістили військових за допомогою застосунку єППО. Наші зенітники мали час підготуватися і збили російський «Калібр» з ПЗРК «Ігла».

Геннадій Сулдін зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

- єППО замислювалося саме як засіб відстеження низькозвучних дозвукових крилатих ракет, насамперед «Калібрів». Загроза на кшталт «Шахед» з'явилася набагато пізніше, - додав він.

Нагадаємо, застосунок єППО з’явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей – ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.

Отже, тепер кожний громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба. Для цього необхідно лише поставити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою «Дії», натиснути «Тест», щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.

Як працює додаток? Коли ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита.

Українці через застосунок єППО можуть допомогти зенітникам збивати ворожі дрони та ракети
1
Автор: Віктор Крук
Теги: ППО ракета дрон застосунок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх