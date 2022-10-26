В Україні вперше збили ракету за допомогою застосунку єППО. Як долучитися до збиття ракет

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Вранці 22 жовтня над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку єППО. Про це розповів на Facebook один із розробників цієї програми Геннадій Сулдін.

Ракету ворога збили за допомогою застосунку єППО на півдні України. «Калібр» летів на дуже малій висоті та через особливості рельєфу місцевості не спостерігався на локаторах ППО. Але декілька пильних громадян побачили ворожу ракету і відразу сповістили військових за допомогою застосунку єППО. Наші зенітники мали час підготуватися і збили російський «Калібр» з ПЗРК «Ігла».

Геннадій Сулдін зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

- єППО замислювалося саме як засіб відстеження низькозвучних дозвукових крилатих ракет, насамперед «Калібрів». Загроза на кшталт «Шахед» з'явилася набагато пізніше, - додав він.

Нагадаємо, застосунок єППО з’явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей – ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.

Отже, тепер кожний громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба. Для цього необхідно лише поставити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою «Дії», натиснути «Тест», щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.

Як працює додаток? Коли ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита.

