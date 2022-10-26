Навчальні заклади Полтавщини отримали нову інтернет-техніку

Заклади освіти Полтавської області оновлюють інтернет-техніку та продовжують забезпечувати належні умови навчання в укриттях. Сьогодні у цьому допомогли литовські підприємці та університети. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Завдячуючи підтримці закордонних партнерів, минулого тижня передали роутери закладам загальної середньої освіти Полтавщини, з яких 28 отримали школи Кременчуцького району. Сьогодні передали 8 роутерів і 41 комутатор для 11 закладів фахової передвищої та 28 закладів професійно-технічної освіти Полтавської області.
Заклади фахової передвищої та профтехосвіти Кременчуцького району отримали 1 роутер і 8 комутаторів.
У Горішньоплавнівській громаді:
У Кременчуцькій громаді:
Раніше ми писали, що цьогорічна вступна кампанія до профтехів триватиме до 1 листопада.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер