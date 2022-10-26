Навчальні заклади Полтавщини отримали нову інтернет-техніку

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 165

Заклади освіти Полтавської області оновлюють інтернет-техніку та продовжують забезпечувати належні умови навчання в укриттях. Сьогодні у цьому допомогли литовські підприємці та університети. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Завдячуючи підтримці закордонних партнерів, минулого тижня передали роутери закладам загальної середньої освіти Полтавщини, з яких 28 отримали школи Кременчуцького району. Сьогодні передали 8 роутерів і 41 комутатор для 11 закладів фахової передвищої та 28 закладів професійно-технічної освіти Полтавської області.

- Завдяки цій техніці відразу виконуються дві функції: забезпечуються локальна мережа й інтернет в укриттях. Нову техніку застосують, щоб розширити охоплення інтернетом всього закладу. Роутери, які використовували раніше та які замінять на нові, можуть перемістити в укриття, щоб там був інтернет-зв’язок, - розповів Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

Заклади фахової передвищої та профтехосвіти Кременчуцького району отримали 1 роутер і 8 комутаторів.

У Горішньоплавнівській громаді:

Вище професійне гірничо-будівельне училище - комутатор

У Кременчуцькій громаді:

Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка - комутатор

Вище професійне училище №7 м. Кременчука - комутатор

Професійно-технічне училище №26 м. Кременчука - комутатор

Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука - комутатор і роутер

Комунальний заклад освіти Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка - комутатор

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка - комутатор

Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій - комутатор

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