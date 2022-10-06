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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Цьогорічна вступна кампанія до профтехів триватиме до 1 листопада

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 83

 

80% закладів професійно-технічної освіти проводять заняття в очному або змішаному режимах

Цьогорічна вступна кампанія до профтехів триватиме до 1 листопада, однак 83 тис. 170 учнів, які вступили до закладів ПТО, вже розпочали навчання. Загалом близько 227 тис. учнів розпочали новий навчальний рік у професійно-технічних закладах освіти.

Про це повідомив Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України.

Сьогодні в Україні функціонує 564 заклади професійно-технічної освіти. З них освітню діяльність у традиційному форматі здійснюють 157 профтехів, 287 – у змішаному і 120 дистанційно.

За словами міністра, у 80% закладів заняття відбуваються в очному або змішаному режимах. Якщо раніше дистанційний формат викликав труднощі в навчанні учнів, то зараз педагоги й майстри готові ефективно викладати як теорію, так і практику онлайн.

— Також готуємося до запуску онлайн-платформи «Професійна освіта онлайн», яка допоможе учням навчатися робітничим професіям швидко і безперешкодно, — додав Сергій Шкарлет.

Раніше ми писали, що в Україні понад 2,1 млн учнів вчаться очно або змішано у 7,7 тис. шкіл


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Профтех Професійно-технічна освіта МОН вступна кампанія
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