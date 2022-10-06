Коли вийшли з потяга, то дізналися про війну: як «Кремінь» зіграв турнір у лютому

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Напередодні повномасштабного вторгнення росії, 23 лютого, футболісти «Кременя» 2008 вирушили на турнір до Львова. Турнір RUH CUP повинен був проходити 24-27 лютого на ультрасучасній академії Рух. Але вже виходячи з вагона поїзда, кременчужани дізналися, що почалася повномасштабна війна.

- Прибувши на місце організатори провели збори й вирішили все одно провести турнір для тих команд, що вже приїхали й не планували вертатися додому, забезпечивши максимальну безпеку для дітей. Ми дві ночі з трьох ночували у бомбосховищі. Дуже вдячні організаторам та робітникам академії Рух за доброту та чутливе ставлення до всіх дітей, — розповів тренер Антон Диндіков.

У турнірі взяли участь 12 команд. «Кремінь» у запеклій боротьбі завоював «бронзові» нагороди.

Результати «Кремінь» 2008:

Кремінь — Динамо (Київ) 1-4 Гол: Сокур Назар

Кремінь — Локомотив (Київ) 0-0

Кремінь — Атлетик (Одеса) 2-1 Голи: Кійло Кирило, автогол

Кремінь — Майстер М'яча (Харків) 1-0 Гол: Сокур Назар

У півфіналі поступилися Руху (Львів) 0-3

Гра за третє місце:

Кремінь- ДЮСШ (Херсон) 3-0

Голи: Сокур Назар, Погорільцев Єлисей та Столяж Сергій

Опришко Захар - кращий гравець команди.

Ось лише у вересні нагороди дійшли до юних гравців «Кременя». А вже сьогодні, у четвер, «Кремінь» 2008 знову вирушив до Львова, де з 7 до 9 жовтня буде брати участь у турнірі RUH CUP.