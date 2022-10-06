Коли вийшли з потяга, то дізналися про війну: як «Кремінь» зіграв турнір у лютому

Напередодні повномасштабного вторгнення росії, 23 лютого, футболісти «Кременя» 2008 вирушили на турнір до Львова. Турнір RUH CUP повинен був проходити 24-27 лютого на ультрасучасній академії Рух. Але вже виходячи з вагона поїзда, кременчужани дізналися, що почалася повномасштабна війна.
У турнірі взяли участь 12 команд. «Кремінь» у запеклій боротьбі завоював «бронзові» нагороди.
Результати «Кремінь» 2008:
У півфіналі поступилися Руху (Львів) 0-3
Гра за третє місце:
Кремінь- ДЮСШ (Херсон) 3-0
Голи: Сокур Назар, Погорільцев Єлисей та Столяж Сергій
Опришко Захар - кращий гравець команди.
Ось лише у вересні нагороди дійшли до юних гравців «Кременя». А вже сьогодні, у четвер, «Кремінь» 2008 знову вирушив до Львова, де з 7 до 9 жовтня буде брати участь у турнірі RUH CUP.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер