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Коли вийшли з потяга, то дізналися про війну: як «Кремінь» зіграв турнір у лютому

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 211

Кременчуцька команда дві з трьох ночей провела у бомбосховищі  

Напередодні повномасштабного вторгнення росії, 23 лютого, футболісти «Кременя» 2008 вирушили на турнір до Львова. Турнір RUH CUP повинен був  проходити 24-27 лютого на ультрасучасній академії Рух. Але вже виходячи з вагона поїзда, кременчужани дізналися, що почалася повномасштабна війна.

- Прибувши на місце організатори провели збори й вирішили все одно провести турнір для тих команд, що вже приїхали й не планували вертатися додому, забезпечивши максимальну безпеку для дітей. Ми дві ночі з трьох ночували у бомбосховищі. Дуже вдячні організаторам та робітникам академії Рух за доброту та чутливе ставлення до всіх дітей, — розповів тренер Антон Диндіков.

У турнірі взяли участь 12 команд. «Кремінь» у запеклій боротьбі завоював «бронзові» нагороди.

 

Результати «Кремінь» 2008:

  • Кремінь — Динамо (Київ) 1-4  Гол: Сокур Назар
  • Кремінь — Локомотив (Київ)  0-0
  • Кремінь — Атлетик (Одеса) 2-1 Голи: Кійло Кирило, автогол
  • Кремінь — Майстер М'яча (Харків) 1-0  Гол: Сокур Назар

У півфіналі поступилися Руху (Львів) 0-3

Гра за третє місце:

Кремінь- ДЮСШ (Херсон) 3-0

Голи: Сокур Назар, Погорільцев Єлисей та Столяж Сергій

Опришко Захар - кращий гравець команди.

 

Ось лише у вересні нагороди дійшли до юних гравців «Кременя». А вже сьогодні, у четвер, «Кремінь» 2008 знову вирушив до Львова, де з 7 до 9 жовтня буде брати участь у турнірі RUH CUP.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
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