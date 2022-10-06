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Кременчук, Воїни світла

Після катувань окупантів помер 78-річний письменник і журналіст з Кременчука Євген Баль

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 1 635

 

«Відпустили 78-річного чоловіка, бо, мовляв, «нє воюєм с вєтєранамі флота СССР...» Це після кількох днів побиття»

Відомий письменник та громадський діяч, який родом з Кременчука Євген Баль пішов із життя 2 квітня 2022 року. Його смерть стала наслідком триденних катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти. До помешкання письменника військові рф прийшли 18 березня. Під час обшуку вони знайшли пам’ятні фото з українськими військовими, членський квиток НСПУ та інші «докази фашизму». Три дні над чоловіком жорстоко знущалися. Як писав представник Національної спілки письменників України Павло Кущ, чоловіка добряче побили за ці три дні і є важкі ушкодження, але Євген Баль запевняв, що обов’язково одужає. 

«Відпустили 78-річного чоловіка, бо, мовляв, «нє воюєм с вєтєранамі флота СССР...» Це після кількох днів побиття»

До свого 79-річчя Євген Баль не дожив 6 днів. 

Євген Миколайович Баль народився 7 квітня 1943 року у Кременчуці. Євген Баль — радянський військовий моряк-підводник, капітан 1 рангу у відставці, радянський та український журналіст, письменник, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій.

Активний громадський діяч — голова Маріупольського громадського комітету з порятунку Азовського моря (1980-ті - 1990-ті роки), голова комітету водопостачання в Мелекіно (2009 - 2010 роки), у 2016 детально досліджував проблему зсувної на дорозі в Мелекіно, волонтер з 2014 року.

Письменник Євген Баль — автор книг «Меридіани штурмана Барка», «Фарватер не відомий», «Хроніки пса Филимона». Мешкав у селищі Мелекіне поблизу Маріуполя. Капітан 1-го рангу у відставці, моряк-підводник Північного та Тихоокеанського флотів.

З 2014 року Євген Баль займався волонтерством, часто зустрічався з морпіхами, прикордонниками та іншими захисниками України. За період російсько-української війни написав багато художніх творів та журналістських матеріалів про гібридну війну.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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