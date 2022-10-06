До Дня захисника України відкриється виставка - приносьте свої роботи

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Приносьте ваші роботи до 12 жовтня включно

14 жовтня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається всеукраїнська виставка картин Під Покровою. Виставка присвячена захисникам України.

Художниця Зоряна Дашко пропонує принести свої роботи до 12 жовтня включно з 10.00 до 16.00 (понеділок і вівторок галерея буде відкрита)

Кожна робота має бути підписана: Ім'я, прізвище, назва роботи, рік створення, матеріал, розміри (висота/ширина см), місто.

Якщо робота буде надсилатися поштою, необхідно вказати зворотню адресу.

Адреса галереї: вул.Коцюбинського, 4.