До Дня захисника України відкриється виставка - приносьте свої роботи

14 жовтня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається всеукраїнська виставка картин Під Покровою. Виставка присвячена захисникам України.
Художниця Зоряна Дашко пропонує принести свої роботи до 12 жовтня включно з 10.00 до 16.00 (понеділок і вівторок галерея буде відкрита)
Кожна робота має бути підписана: Ім'я, прізвище, назва роботи, рік створення, матеріал, розміри (висота/ширина см), місто.
Якщо робота буде надсилатися поштою, необхідно вказати зворотню адресу.
Адреса галереї: вул.Коцюбинського, 4.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер