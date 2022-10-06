Велосипедисти Кременчука та Світловодська підтритмали ЗСУ під девізом «Повернися живим»

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 196

Спортсмени не лише відпочили, а й зібрали кошти на підтримку української армії

1-го жовтня за підтримки велоклубу UBC у Світловодську відбувся захід на підтримку ЗСУ під девізом «Повернися живим».Велоаматори та спортсмени Кременчука та Світловодська не лише фінансово підтримали ЗСУ, але й взяли участь у заїздах на 60 та 100 кілометрів.

Як розповів «Телеграфу» тренер Юрій Мітяй Кременчук представили учні КДЮСШ «Авангард» та спортивного ліцею ім. Піддубного: Яценко Дар'я, Троян Катерина, Троян Максим, Лемещенко Євген, Смірнов Данило, Капітонов Назарій, Демченко Костянтин, Шумейко Кирило-наймолодший учасник та ветерани велоспорту, Ковалевський В'ячеслав та Мітюков Юрій.

- Маршрут обрали Чечелево-Бурти-Павлівка-Світловодськ-Чечелево. Більшість траси була по грунтових стежках, переважали круті підйоми та спуски, місцями учасники долали суцільну багнюку на земляних угіддях, були й водні перешкоди, бруківка впереміжку з асфальтом.

Учасники були у захваті від траси, за що подяка організаторам. Спортсмени хоч і помірно втомилися, але ще раз довели, що такі навантаження їм під силу, — розповів тренер Юрій Мітяй.

Захід пішов на користь учасникам, адже це своєрідна підготовка до чемпіонату України з велокросу, який відбудеться у листопаді.Тож бажаємо велосипедистам подальших успіхів у спорті.