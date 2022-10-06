Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Спорт, Кременчук

Велосипедисти Кременчука та Світловодська підтритмали ЗСУ під девізом «Повернися живим»

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 196

 Спортсмени не лише відпочили, а й зібрали кошти на підтримку української армії

1-го жовтня за підтримки велоклубу UBC у  Світловодську відбувся захід на підтримку ЗСУ під девізом «Повернися живим».Велоаматори та спортсмени Кременчука та Світловодська не лише фінансово підтримали ЗСУ, але й взяли участь у заїздах на 60 та 100 кілометрів.

Як розповів «Телеграфу» тренер Юрій Мітяй Кременчук представили учні КДЮСШ «Авангард» та спортивного ліцею ім. Піддубного: Яценко Дар'я, Троян Катерина, Троян Максим, Лемещенко Євген, Смірнов Данило, Капітонов Назарій, Демченко Костянтин, Шумейко  Кирило-наймолодший учасник та ветерани велоспорту, Ковалевський В'ячеслав та Мітюков Юрій.

 

- Маршрут обрали Чечелево-Бурти-Павлівка-Світловодськ-Чечелево. Більшість траси була по грунтових стежках, переважали круті підйоми та спуски, місцями учасники долали суцільну багнюку на земляних угіддях, були й водні перешкоди, бруківка впереміжку з асфальтом.
Учасники були у захваті від траси, за що подяка організаторам.

Спортсмени хоч і помірно втомилися, але ще раз довели, що такі навантаження їм під силу, — розповів тренер Юрій Мітяй. 

Захід пішов на користь учасникам, адже це своєрідна підготовка до чемпіонату України з велокросу, який відбудеться у листопаді.Тож бажаємо велосипедистам подальших успіхів у спорті.

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 40 від 6 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх