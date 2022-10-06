5 жовтня у проїзді Петька сталася пожежа

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5 жовтня о 10.10 на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у житловому будинку, який тривалий час не експлуатується у проїзді Георгія Петька. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

На місце виклику виїхали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через значне задимлення їм довелося працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 10.45, а о 11.31 - ліквідували. Вогонь знищив меблі, вживані речі, 4 дерев’яних вікна, 2 міжкімнатних дверей, сміття на площі 15 кв. м, закоптив стіни та стелю на площі 50 кв. м.

До ліквідації пожежі залучали 6 чоловік особового складу та одну одиницю техніки. Причина пожежі наразі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.