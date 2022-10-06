Декретна допомога в Україні зросла до 49 500 грн

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 4

Середній розмір допомоги по вагітності та пологах в Україні зріс до 49,5 тис. грн. Саме таку декретну допомогу українки отримували за підсумками серпня. Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.

— Ця сума на 4,6 тис. грн більша, ніж за той самий період минулого року. Загалом з початку року за наданням виплат по вагітності та пологах звернулися близько 80 тис. жінок, — йдеться у повідомленні.

Декретна допомога в Україні надається в повному обсязі 1 платежем на підставі листка непрацездатності, який створюється з 30 тижня вагітності. Її розмір – це сума середньоденної зарплати жінки на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (зазвичай це 126 днів – 70 днів до пологів та 56 днів — після).

У разі передчасних, багатоплідних пологів або виникнення ускладнень під час пологів жінка отримує додатковий листок непрацездатності на 14 днів, який також оплачується.

Допомога по вагітності та пологах компенсує 100% втраченої зарплати чи доходу незалежно від тривалості страхового стажу жінки. Але якщо жінка протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку має стаж менш як 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески. Але він не може бути більшим за 2-кратний розмір мінімальної заробітної плати.

Нагадуємо, що у Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях.