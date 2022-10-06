Кременчужанка, акторка Жіночого Кварталу Катерина Нікітіна стала футболісткою «Кривбасу»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 83

Найнеочікуваніший трансфер сезону у жіночому футболі — з Жіночого Кварталу до «Жіночого Кривбасу». Акторка одного з найпопулярніших гумористичних шоу України кременчужанка Катерина Нікітіна відтепер буде грати за червоно-білих під символічним 95 номером.

- На перший погляд, може здатися, що це підсилення медіаресурсу клубу, але я впевнений, що Катерина всіх нас ще здивує. Історію творять мрійники й це саме про нас! У кожного вона своя: хтось мріє про золоті нагороди, хтось про Лігу Чемпіонів, комусь хочеться отримати новий виклик, а комусь – щоб матчі жіночої збірної збирали повний НСК «Олімпійський». І здійснення цих мрій – реальність… якої можна досягти тяжкою працею, та тільки разом — прокоментував підписання віцепрезидент клубу Артем Гагарін.

День народження: 22 березня 1996.

Місто народження: Кременчук.

Чим займалась до футболу: Учасниця проєктів «Жіночий Квартал» та «Ліга сміху». Викладач танців, фітнесу та гімнастики. Захоплювалась боксом, великим тенісом та скелелазінням.

Катерина поділилася першими враженнями: «Я підписала свій перший професійний контракт у футболі. Він розрахований на рік і в клубі я буду отримувати мінімальну зарплатню, яку кожного місяця буду перераховувати на потреби ЗСУ. Відтепер я гравчиня жіночого футбольного клубу «Кривбас»! Наразі це все, що я можу вам сказати… І ще дуже раджу підписуватись на клубний YouTube канал – буде цікаво».