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Що зробити, щоб вберегтися під час атаки дронів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 502

 

5 жовтня рашисти завдали серію ударів дронами-камікадзе Shahed-136 по Білій Церкві

Що зробити, аби вберегтися у випадку атаки дронів, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

російська армія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Нагадаємо, 5 жовтня рашисти завдали серію ударів такими дронами по Білій Церкві, через що почалися пожежі на об'єктах інфраструктури, постраждала людина. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Отже, як розпізнати наближення такого дрона? Вони гучні – коли наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

Як поводитись у випадку такої атаки:

  • Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся подалі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  • Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  • Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила «двох стін», які мають відділяти вас від небезпеки.

У відео можна побачити, як діяти під час обстрілів різними видами зброї. Також прочитати про це можна за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: обстріл дрони інструкція
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