Хокеїст Гліб Варава: «Граємо лише на перемогу»

Молодий спортсмен вже «старожил» команди, гравець збірної України та улюбленець вболівальників. Він одним з останніх покидав лід після тренування. Хокеїст розповів про стимул ще більше працювати у воєнний час, очікування від чемпіонату та про першу гру з «Соколом».
- Глібе, як команда зустріла 24 лютого, адже чемпіонат був у самому розпалі?
- У цей день у нас було тренування. Ми зібралися на льодовій арені Айсберг, де тренери пояснили ситуацію. Вони дали певні вказівки та побажання.
- Під час вимушеної перерви як тримав себе у формі?
- На початку була незрозуміла ситуація. Коли ситуація стала більш ясною, то повернувся до тренувань. Я люблю ігрові види спорту. Грав у футбол з друзями, так і підтримував форму.
- Глібе, що в дитинстві в тебе було першим футбол чи хокей?
- Я пішов в один час... Хокей, мабуть, був першим. Займався і футболом і хокеєм. У певний момент, коли почав займатися більш спеціалізовано, то необхідно було визначитися. Мене запитали чим хотів би займатися. Тоді я обрав хокей.
- Влітку ти підтримував форму у складі збірної України?
- Менеджер набрав і запитав чи є бажання займатися зі збірною. Це допомогло підтримувати форму... Коли хлопці на фронті захищають наші кордони, і завдяки їм є можливість тренуватися, представляти збірну й займатися улюбленою справою, то це ще більший стимул працювати.
- Чи були у тебе пропозиції від інших клубів?
- Так.
- Як вирішив залишитися у Кременчуці?
- Кременчук зараз має можливість грати у Континентальному кубку. Для мене честь представляти клуб та місто в Континентальному кубку. Це буде корисно для клубу, вболівальників та країни в цілому.
- Команда вже встигла здружилися?
- Звичайно. Колектив будується із кожним днем росте та міцніє. Ми працюємо над цим.
- Яким бачиш майбутній чемпіонат?
- Живимо одним днем. Загадувати ніколи — побачимо.
- Які очікування від гри з «Соколом»?
- Граємо лише на перемогу.
Нагадаємо, що сьогодні «Кременчук» стартує в чемпіонаті. Матч з «Соколом» розпочнеться о 18.00.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер