Хокеїст Гліб Варава: «Граємо лише на перемогу»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 253

Молодий спортсмен вже «старожил» команди, гравець збірної України та улюбленець вболівальників. Він одним з останніх покидав лід після тренування. Хокеїст розповів про стимул ще більше працювати у воєнний час, очікування від чемпіонату та про першу гру з «Соколом».

- Глібе, як команда зустріла 24 лютого, адже чемпіонат був у самому розпалі?

- У цей день у нас було тренування. Ми зібралися на льодовій арені Айсберг, де тренери пояснили ситуацію. Вони дали певні вказівки та побажання.

- Під час вимушеної перерви як тримав себе у формі?

- На початку була незрозуміла ситуація. Коли ситуація стала більш ясною, то повернувся до тренувань. Я люблю ігрові види спорту. Грав у футбол з друзями, так і підтримував форму.

- Глібе, що в дитинстві в тебе було першим футбол чи хокей?

- Я пішов в один час... Хокей, мабуть, був першим. Займався і футболом і хокеєм. У певний момент, коли почав займатися більш спеціалізовано, то необхідно було визначитися. Мене запитали чим хотів би займатися. Тоді я обрав хокей.

- Влітку ти підтримував форму у складі збірної України?

- Менеджер набрав і запитав чи є бажання займатися зі збірною. Це допомогло підтримувати форму... Коли хлопці на фронті захищають наші кордони, і завдяки їм є можливість тренуватися, представляти збірну й займатися улюбленою справою, то це ще більший стимул працювати.

- Чи були у тебе пропозиції від інших клубів?

- Так.

- Як вирішив залишитися у Кременчуці?

- Кременчук зараз має можливість грати у Континентальному кубку. Для мене честь представляти клуб та місто в Континентальному кубку. Це буде корисно для клубу, вболівальників та країни в цілому.

- Команда вже встигла здружилися?

- Звичайно. Колектив будується із кожним днем росте та міцніє. Ми працюємо над цим.

- Яким бачиш майбутній чемпіонат?

- Живимо одним днем. Загадувати ніколи — побачимо.

- Які очікування від гри з «Соколом»?

- Граємо лише на перемогу.

Нагадаємо, що сьогодні «Кременчук» стартує в чемпіонаті. Матч з «Соколом» розпочнеться о 18.00.