5 жовтня у Кременчуці жінка померла від ускладнень COVID-19

Вчора, 22:00 Переглядів: 307

Сьогодні, 5 жовтня, коронавірус виявили у 91 кременчужанина. Про це повідомила мерія.

Захворіли 44 жінки віком від 23 до 84 років, 34 чоловіки віком від 18 до 84 років, 10 дітей віком від 1 до 17 років та три дитини першого року життя. З вперше виявлених випадків захворювання 82 пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 9 – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях знаходиться 56 людей. Одужав 71 пацієнт.

На жаль, померла жінка віком 76 роки.

Загалом у Кременчуці налічують 25 352 хворих, одужало 23 924, померло 725.