На війні загинув військовий з Кременчуччини Григорій Білаш

5 жовтня загинув захисник з Глобинщини Кременчуцького району Григорій Білаш. Військовий підірвався на ворожій міні поблизу села Греківка Луганської області.
Житель села Броварки – старший лейтенант Григорій Андрійович Білаш 17 квітня був призваний за мобілізацією. Проходив службу у військовій частині А7014 на посаді командира інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам’ять Герою!
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер