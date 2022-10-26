Другий пішов: у Кременчуці з дерева зняли ще одного кота

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 86

На цей раз на вулиці Східній

26 жовтня близько 10.00 до рятувальників надійшло зверенння від кременчужан про те, що на вулиці Східній домашній кіт не може самостійно злізти з дерева.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, надзвичайники 15 ДПРЧ зняли пухнастого з висоти рівня 2 поверху та передали в руки власниці.

Малий бешкетник виявився кмітливим, бо коли побачив рятувальників, спокійно чекав на гілці порятунку і не пручався.

Це вже другий подібний випадок за короткий час – вчора ввечері зняли кота з гілки на вулиці Івана Мазепи.