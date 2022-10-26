Другий пішов: у Кременчуці з дерева зняли ще одного кота

26 жовтня близько 10.00 до рятувальників надійшло зверенння від кременчужан про те, що на вулиці Східній домашній кіт не може самостійно злізти з дерева.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, надзвичайники 15 ДПРЧ зняли пухнастого з висоти рівня 2 поверху та передали в руки власниці.
Малий бешкетник виявився кмітливим, бо коли побачив рятувальників, спокійно чекав на гілці порятунку і не пручався.
Це вже другий подібний випадок за короткий час – вчора ввечері зняли кота з гілки на вулиці Івана Мазепи.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер