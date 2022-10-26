Заробітчани на пільгах: тисячі українських біженців у Польщі втратили право на виплати

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 318

Українські біженці, які зареєструвалися у Польщі, але виїхали з країни на термін понад 30 днів, втратили право на допомогу від польського уряду. Така відмова у пільгах пов’язана з порушенням правил перебування у країні. Про це повідомляє prawo.pl.

Виплати допомоги призупинили 80 тисячам громадян України, які внаслідок перевірки ZUS, державного управління соціального страхування Польщі, зареєструвалися в офіційних органах, але виїхали з країни більше ніж на 30 діб. Таким громадянам скасовують виплати за програмами «500+» і «Сімейний капітал опікунський».

- У результаті вжитих заходів ми призупинили виплату допомоги українським громадянам через те, що вони не перебувають у Польщі, – повідомив Павло Жебровський, речник ZUS.

Підставами для ухвалення такого рішень є:

дані з реєстру прикордонної служби;

інформація від самих одержувачів допомоги про ті чи інші обставини, що змусили їх виїхати з країни;

інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України за межі Польщі;

якщо громадянин України не з’явився у ZUS протягом трьох діб після запрошення на перевірку.

Представники ZUS зазначають, що такі зміни в чинному законодавстві були потрібні, оскільки місцева влада відзначає прикрі факти використання польської системи соціального забезпечення недобросовісними біженцями.

Так, Войцех Бакун, мер прикордонного міста Перемишль, звернув увагу на поширену практику оформлення пільг та виплат організованими групами українських громадян. Він розповів, що велика кількість людей добирається автобусами лише до міста Шегіні з українського боку, перетинають кордон пішки, а до Перемишля приїжджають вже організованим транспортом від кордону. Отримавши номер PESEL, вони відкривають рахунки в банках, подають заяву на отримання допомоги в розмірі 300 злотих у Муніципальному центрі соціальної допомоги, а в ZUS – за програмою «500+» на дітей до 18 років.

- Згодом вони повертаються в Україну, а свою банківську картку залишають комусь одному. Ця людина й вибирає гроші з цієї картки у дні виплат, – зазначає мер.

Він підкреслив, що виступає за допомогу українським біженцям, які тікають від війни, але, з іншого боку, не може бути так, щоб цілі українські громади переходили на польську систему соціального забезпечення, користуючись її незахищеністю.

Раніше повідомлялось, що польський уряд доопрацьовує систему виплат допомоги для українських біженців, щоб уникнути зловживань. У Польщі також скоротять допомогу українським біженцям, які користуються прихистком понад 4 місяці.