Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Україна, Світ

За сексуальне домагання можуть ввести адмінвідповідальність – за що і кого штрафуватимуть

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 279

 

Законопроєкт передбачає нові статті в КУпАП щодо відповідальності за сексуальне домагання та насильство за ознакою статі

Учора, 2-го січня, 16 народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає введення адміністративної відповідальності за сексуальне домагання, насильство за ознакою статі та неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини.

Про це йдеться у законопроєкті №8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)»

Згідно з ним, вносяться зміни у визначення термінів «сексуальне домагання» та «насильство за ознаками статі», які зафіксовані у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Зокрема, пропонується визначити сексуальні домагання — як дії сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, виражені вербально (погрози, залякування, непристойні зауваження), невербально (жести, рухи тіла) або фізично (доторкання, поплескування), метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, у тому числі щодо осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

А визначення насильства за ознакою статі викладене, як діяння, спрямовані проти осіб через їхню належність до певної статі чи стереотипні уявлення щодо соціальної ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають або можуть завдати фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, в тому числі погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується внести три додаткові статті, які встановлюють адміністративну відповідальність за ці правопорушення:

  • Стаття 173-7. Сексуальне домагання

Сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 - 850 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті вчинені відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, — тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1190 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

  • Стаття 173-6. Насильство за ознакою статі

Вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій чи бездіяльності) фізичного, психологічного або економічного характеру, спрямованих проти осіб через їх належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають фізичної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до 1-го місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

  • Стаття 173-5. Неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини

Неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини посадовою особою суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України або до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 510 грн) або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.


Відповідні зміни законодавства пояснюються приведенням норм закону у відповідність до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Женевська конвенція), котра ратифікована в Україні.

Серед авторів законопроєкту: депутатки від фракції «Слуга народу» Галина Михайлюк, Марина Бардіна, Євгенія Кравчук та депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт насильство над жінками сексизм депутати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх