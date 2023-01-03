За сексуальне домагання можуть ввести адмінвідповідальність – за що і кого штрафуватимуть

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Законопроєкт передбачає нові статті в КУпАП щодо відповідальності за сексуальне домагання та насильство за ознакою статі

Учора, 2-го січня, 16 народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає введення адміністративної відповідальності за сексуальне домагання, насильство за ознакою статі та неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини.

Про це йдеться у законопроєкті №8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)»

Згідно з ним, вносяться зміни у визначення термінів «сексуальне домагання» та «насильство за ознаками статі», які зафіксовані у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Зокрема, пропонується визначити сексуальні домагання — як дії сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, виражені вербально (погрози, залякування, непристойні зауваження), невербально (жести, рухи тіла) або фізично (доторкання, поплескування), метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, у тому числі щодо осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

А визначення насильства за ознакою статі викладене, як діяння, спрямовані проти осіб через їхню належність до певної статі чи стереотипні уявлення щодо соціальної ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають або можуть завдати фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, в тому числі погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується внести три додаткові статті, які встановлюють адміністративну відповідальність за ці правопорушення:

Стаття 173-7. Сексуальне домагання

Сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 - 850 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті вчинені відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, — тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1190 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Стаття 173-6. Насильство за ознакою статі

Вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій чи бездіяльності) фізичного, психологічного або економічного характеру, спрямованих проти осіб через їх належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають фізичної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до 1-го місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

Стаття 173-5. Неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини

Неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини посадовою особою суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України або до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 510 грн) або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.





Відповідні зміни законодавства пояснюються приведенням норм закону у відповідність до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Женевська конвенція), котра ратифікована в Україні.

Серед авторів законопроєкту: депутатки від фракції «Слуга народу» Галина Михайлюк, Марина Бардіна, Євгенія Кравчук та депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун.