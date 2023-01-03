У Кременчуці заквітли кульбабки

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Кременчужанин Сергій Артьоменко натрапив на кульбабку у Кременчуці. Квітку, яка розквітла взимку побачили на проспекті Полтавському.

— Кульбабка вітає з новим роком. Це дивовижно прекрасно. Природа така загадкова. Така чарівна, — зазначив чоловік.

Зараз синоптики фіксують рекордно високі температури для початку січня. Так, 1 січня на Полтавщині виявили температурний рекорд. Про це повідомила синоптикиня обласного гідрометцентру Ірина Островерха.

У Гадячі 1 січня температура повітря становила 9 градусів тепла. Таких показників не виявляли з 1944-го року. Відтоді їх почали фіксувати щорічно. А у Полтаві цього дня температура була близькою до максимуму, який виявляли — 9,1 градуса, рекорд — 9,6 градуса. Його зареєстрували понад 50 років тому — 1971 року.

Кременчужанка та журналістка ТЪ Ольга Мінчук поділилася світлинами розквітлих котиків.