На вулиці Університетській зловили кабеліста

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Сьогодні, 3-го січня, близько 10.00 патрульні отримали виклик від містянина про крадіжку на вулиці Університетській. За інформацією патрульної поліції, заявник повідомив, що невідомий громадянин обрізає кабелі на житловому будинку.

Поліцейські затримали порушника. Ним виявився 47-річний кременчужанин, поряд з яким був пакет з кабельною продукцією.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин справи.

Поліція нагадує, що пошкодження кабелів, особливо електричних, може призвести до аварії та перебоїв у роботі мереж. Тож, якщо ви помітили підозрілих людей, які можуть бути причетними до подібних порушень, негайно повідомляйте про це на лінію 102.