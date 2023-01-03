На Полтавщині поліція встановлює особу жінки, яка 1-го січня померла в лікарні у стані сп’яніння

До однієї з лікарень Полтавської області 31 грудня доставили невідому жінку у стані сильного алкогольного сп’яніння. Її виявили на залізничній станції «Кочубіївка», що в селі Петрівка Полтавського району. Уранці 1 січня вона померла.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
У секторі поліцейської діяльності № 2 (Чутове) Полтавського райуправління поліції на даний час немає персональних даних, які б дозволили ідентифікувати цю людину. Перед смертю жінка лише назвала ім’я Віра (можливо власне) та сказала, що приїхала з Полтави.
Її прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст приблизно 150 см, волосся сиве середньої довжини, губи прямі повні.
Особливі прикмети: набряки тіла, шрам після видалення апендициту в нижній правій частині живота, загоєний шрам на мочці лівого вуха.
На момент госпіталізації померла жінка була одягнена (речі на фото) у пальто темно-синього кольору (зі штучним хутряним коміром світло-коричневого кольору), спідницю сірого кольору, гамаші чорного кольору, светр бежевого кольору, чоботи повстяні короткі темно-коричневого кольору.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер