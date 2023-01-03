За дві попередні доби ППО України збила всі 100% запущених БпЛА

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Упродовж двох минулих діб протиповітряна оборона ЗСУ збила 84 «шахеди». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України.

Так, у ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА:

13 - у 2022 р.

32 – у 2023 р.

У ніч з 1 на 2 січня 2023 р. російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами.

Крім того, захисники неба знищили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59.

- Ми таких результатів не досягали ще ніколи, - заявив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше ми писали, що РФ почала змінювати тактику обстрілів України.