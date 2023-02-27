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Кременчуцьке водосховище зараз наповнюється, а щуку у водоймах Полтавщини ловити заборонено

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 336

 

Нерест риби цього року очікується з 1-го квітня

Кременчуцьке водосховище зараз знаходиться в режимі наповнення. Скидання рівня води було обумовлено складною ситуацією в електроенергетиці країни.

Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації заявила начальниця Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич, відповідаючи на запитання журналістів. 

— Зараз Кременчуцьке водосховище в режимі наповнення. До початку нересту воно має бути наповнено. Нерест очікується з 1-го квітня, — пояснила Оксана Кулинич.

Вона також заявила, що з 15 лютого, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у водоймах Полтавської області заборонено вилов щуки до кінця нерестового періоду.

— Заборона діятиме до кінця нересту — десь до 9 червня. Ловити щуку буде дозволено тільки у відведених для цього місцях, зазначених у наказі Полтавського рибоохоронного патруля, — пояснила Оксана Кулинич.

Варто зазначити, що за незаконний вилов щуки передбачене покарання в залежності від нанесених рибному господарству збитків від адміністративної відповідальності до кримінальної. А відшкодування завданих збитків передбачає компенсацію за одну щуку у розмірі 3468 грн.

За словами Оксани Кулинич, поки інспектори Полтавського рибоохоронного патруля фактів незаконного вилову щуки не виявили.

На Полтавщині заборонили вилов щуки: що загрожує порушникам
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцьке водосховище Кременчуцька РВА нерест нерестова заборона щука
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