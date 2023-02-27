Кременчуцьке водосховище зараз наповнюється, а щуку у водоймах Полтавщини ловити заборонено

Кременчуцьке водосховище зараз знаходиться в режимі наповнення. Скидання рівня води було обумовлено складною ситуацією в електроенергетиці країни.
Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації заявила начальниця Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич, відповідаючи на запитання журналістів.
Вона також заявила, що з 15 лютого, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у водоймах Полтавської області заборонено вилов щуки до кінця нерестового періоду.
Варто зазначити, що за незаконний вилов щуки передбачене покарання в залежності від нанесених рибному господарству збитків від адміністративної відповідальності до кримінальної. А відшкодування завданих збитків передбачає компенсацію за одну щуку у розмірі 3468 грн.
За словами Оксани Кулинич, поки інспектори Полтавського рибоохоронного патруля фактів незаконного вилову щуки не виявили.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер