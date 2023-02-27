На Полтавщині розшукують Павла Ромащенка, який переховується від суду

На Полтавщині поліція розшукує Павла Ромащенка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Чоловік обвинувачується в умисному вбивстві з корисливих мотивів та у розбої з метою заволодіти майном у великих розмірах. Через що переховується від суду.
Прикмети злочинця: на вигляд 45-50 років, середньої статури, волосся коротке, очі темні.
Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або 102.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер