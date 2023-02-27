Кременчуцьке КП «СКРП» отримає самоскид за 3,6 мільйонів гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 216

Для нього ще закуплять гідравлічний поворотний відвал за майже 200 тис. гривень

На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 24 лютого, депутати ухвалили рішення про дофінансування «Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2022-2024 роки» на суму 931,44 тис. грн. Ці гроші потрібні на оновлення матеріально-технічної бази КП «СКРП» для утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади.

Так цього року в КП «СКРП» з'явиться самоскид АТВ-4/2 на шасі DAYUN CGC1140 для вивезення сміття з кладовищ. Для цього виділяють 480 тис. грн, яких не вистачило, бо підприємство провело процедуру закупівлі вартістю 3,6 млн грн, при закладених минулого року 3,1 млн грн.

Потребу в цих коштах пояснюють тим, сума 3,1 млн грн була визначена за ціновою пропозицією станом на вересень 2022 року з урахуванням індексу споживчих цін, вказаного в листі Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 15110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік».

Але за результатами проведеного моніторингу комерційних пропозицій у січні 2023 року виявилось, що ціни на придбання самоскида DAYUN CGC1140 становлять не менше 3,6 млн грн. Таким чином, на придбання вказаного транспортного засобу не вистачає коштів у розмірі 480 тис. грн.

Крім того, для ефективного використання вказаного транспортного засобу, а також для забезпечення прибирання снігу з проїзних алей та тротуарів кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади, підприємству необхідно придбати гідравлічний поворотний відвал з шириною прибирання 2,7 м, вартість якого за ціновою пропозицією становить 198 тис. грн.

Такий самий планують закупити у 2024 році, але вже за 253,44 тис. грн. Тому депутати на ці потреби виділили ще 451,44 тис. грн.

Раніше ми писали, що «Кременчукводоканал» отримає 740 тис. грн на купівлю причепів для перевезення генераторів.