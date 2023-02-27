Право на промисловий вилов риби у Дніпрі тепер виборюють на аукціоні: ціна лота зростає у 100 разів

В Україні цього року вирішили відмовитися від квот на промислове рибальство. А право на вилов риби суб’єкти підприємницької діяльності виборюватимуть на аукціонах, які відбуваються через портал Prozorro.Продажі.
Про це нововведення сьогодні на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла начальниця Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич.
Процедура проведення аукціонів на укладання договорів на право промислового вилову риби визначена Постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 року №1479 «Деякі питання проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів».
За словами Оксани Кулинич, кошти, що надходять від продажу права на використання водних біоресурсів надходять до бюджетів тих територіальних громад, де зареєстровані переможці електронних торгів. А кошти це чималі. Так, вона розповіла, що за один із лотів на вилов біоресурсів на Кременчуцькому водосховищі, початкова ціна якого була визначена у 9200 грн, переможець аукціону заплатив 1,2 млн грн. То ж ціна лота зросла у понад 100 разів!
Хоча за інші лоти зростання ціни було значно меншим — лише на 100 грн. Усього ж в області на електронний аукціон було виставлено понад 60 лотів на вилов водних біоресурсів до кінця поточного року. І такі електронні аукціони будуть проводитися протягом усього 2023 та наступного року.
Основна мета аукціонів – створити рівні можливості усім охочим проводити промисловий вилов біоресурсів та наповнення бюджетів місцевих територіальних громад. Серед учасників аукціонів багато нових підприємців. Для виборювання найбільш привабливих лотів вони об’єднуються.
За її словами, переможці аукціону зможуть ловити рибу у межах лімітів, які встановлені у лотах, що виставляються на аукціон. Тож шкоди водним ресурсам вони не завдадуть.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер