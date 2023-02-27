Дизельне пальне дешевшає: які ціни на заправках Кременчука та Полтавщини 27 лютого

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 167

Автомобільне пальне продовжує дешевшати на заправках Кременчука та Полтавщини. Щоправда, ціни на бензин стабілізувалися, а на дизельне пальне та газ — помітно знизились у порівнянні з минулою п'ятницею. Особливо суттєво подешевшало дизельне пальне — у середньому на 45 копійок, а на багатьох заправках на 1 грн.

Які ціни на автомобільне пальне у різних операторів ринку можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 27.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,99 -0,01 -0,026% Бензин А-95 47,99 -0,01 -0,030% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 50,15 -0,46 -0,900% Газ автомобільний 24,55 -0,14 -0,557%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 27.02.2023 р.