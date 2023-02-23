Що подешевшало та які ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини 23 лютого

Після стрімкого здешевлення усіх видів автомобільного пального на заправках у Кременчуці та на Полтавщині протягом останнього місяця ціни на бензин, дизельне пальне та зріджений газ призупинили падіння. Так, за минулу добу подешевшало лише дизельне пальне
Які ціни на автомобільне пальне у різних операторів ринку можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
49,00
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
48,00
|
-0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
46,98
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
50,61
|-0,11
|-0,219%
|
Газ автомобільний
|
24,73
|-0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
49,99
|
47,99
|
|
50,99
|
25,49
|
Motto
|
47,98
|
|
|
49,48
|
|
U.GO
|
48,55
|
46,55
|
|
49,55
|
23,55
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
52,00
|
25,98
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
50,00
|
23,34
|
Автотранс
|
47,98
|
|
50,98
|
25,48
|
БРСМ-Нафта
|
46,49
|
|
|
51,99
|
24,99
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
52,00
|
25,99
|
Укрнафта
|
46,50
|
45,50
|
44,95
|
48,50
|
23,05
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер