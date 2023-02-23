Що подешевшало та які ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини 23 лютого

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 177

Після стрімкого здешевлення усіх видів автомобільного пального на заправках у Кременчуці та на Полтавщині протягом останнього місяця ціни на бензин, дизельне пальне та зріджений газ призупинили падіння. Так, за минулу добу подешевшало лише дизельне пальне

Які ціни на автомобільне пальне у різних операторів ринку можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 23.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,00 0,00 0% Бензин А-95 48,00 -0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 50,61 -0,11 -0,219% Газ автомобільний 24,73 -0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 23.02.2023 р.