У Хоролі матір ледь не «вгробила» свою дворічну дитину

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 331

Не слідкувала за розвитком сина, не годувала як слід та пиячила

У Хоролі 32-річна мешканка Лубенського району не виконувала батьківські обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Жінка понад рік не забезпечувала свого дворічного сина відповідними побутовими та санітарно-гігієнічними умовами. Також, нехтувала усіма рекомендаціями по забезпеченню раціонального вигодовування та харчування дитини. Крім цього, вона систематично зловживала алкоголем та не слідкувала за розвитком свого сина. Внаслідок цього у дитини виявили затримки мовленнєвого розвитку та супутні захворювання.

Поліція повідомила жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 (Злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі рішенням Хорольського районного суду жінка позбавлена батьківських прав відносного свого сина. Дитина перебуває на лікуванні та реабілітації в спеціалізованому закладі.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі доведення вини жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.