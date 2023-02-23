На війні загинув військовий з Кременччуччини Віктор Мацак

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18 лютого на Донеччині загинув військовий з Кременчуччини Віктор Мацак. Житель села Набережне – Віктор Опанасович Мацак ставав на захист східних кордонів країни. У 2015-2016 роках проходив військову службу за мобілізацією, був нагороджений відзнакою «Залізний воїн».

22 червня 2022 року Віктор знову поповнив лави Збройних Сил України. Службу проходив на посаді старшого стрільця 2-го штурмового відділення 1-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А4010.

Тяжких довгих 8 місяців Віктор Опанасович боронив Батьківщину, відбивав атаки окупантів та захищав мирне населення від російської наволочі. Та, війна забирає найкращих: 18 лютого наш мужній захисник загинув. Сталося це під час штурмових дій російських військ у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району, на Донеччині.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та друзям загиблого. Це непоправна втрата для всіх. Вічна пам’ять і слава полеглому Герою!