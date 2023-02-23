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«Не пропустив жодного бойового виходу»: Кременчук попрощався з Олександром Бурдельовим

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 931

 Нацгвардійця за два дні до загибелі нагородив Президент України

Сьогодні, 23 лютого, у Кременчуці прощались із 44-річним бійцем Національної гвардії України Олександром Бурдельовим. Захисник загинув 17 лютого під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Він отримав поранення, несумісні з життям від ворожого артилерійського обстрілу.

Завтра Кременчук попрощається з нацгвардійцем Олександром Бурдельовим

До Міського палацу культури попрощатися з Олександром прийшли рідні, друзі, представники міської влади та побратими. В Олександра залишилися дружина, двоє дітей та батьки.

 

Олександр Володимирович Бурдельов (06.05.1979) пішов добровольцем на захист нашої Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Воював у складі 15 полку Національної гвардії України, військової частини 3035, 1 роти. Був солдатом, стрільцем-санітаром 1 відділення 3 патрульного взводу 1 патрульної роти патрульного батальйону.


Олександра нагородили грамотою «За високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків при забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки й оборони». Брав участь у найзапекліших боях за Кремінну Луганської області. Також користувався великим авторитетом серед побратимів, завжди виконував поставлені бойові завдання та виявляв високі чесноти.

За два дні до загибелі указом Президента України від 15 лютого його нагородили медаллю «За військову службу Україні». Та, на жаль, не встиг отримати нагороду при житті (нагорода тепер лежить у частині). Загинув 17 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кузьмине Луганської області. Завдяки чітким та скоординованим діям, врятував своїх побратимів ціною власного життя. Помер у наслідок отриманих поранень не сумісних з життям від ворожого артилерійського обстрілу.

 

Побратими розповіли. Що це мало бути крайнім завданням для Олександра Бурдельова з позивним «Бордель». Після цього вони мали піти на ротацію, та покинути цю позицію.

— Він прибув до нас з першою партією мобілізованих у червні. Це була група з 15 добровольців, які навіть сперечалися між собою, хто поїде першим туди, де гинуть наші воїни. Усі вони були, як один, але Олександр був у складі тієї групи, яка не пропустила жодного бойового виїзду. Починаючи з вересня минулого року до лютого — він був на всіх.

Ми всі з роти, в якій служив Олександр. Кожен з нас виконував якусь роль, місію. Кожен був майстер своєї справи, проте Олександр був майстром в усьому і товаришував з усіма, всіх підтримував. Його гибель сильно вразила всіх нас. Це не перший загиблий у нашому підрозділі, було багато, але Олександр, той, хто дійшов майже до самого кінця. І загинув… Біля Кремінної, на бойовому завданні, — його слова, — розповів Сергій позивний «Вулкан», заступник командира першої патрульної роти патрульного батальйону, де служив Олександр.

Олександр був стрільцем-санітаром, за необхідності міг надати домедичну допомогу та передати на евакуацію.

— Був справжнім командиром, хоч і у званні солдат. Під час завдань, коли навколо лунають автоматні черги, вибухи, він міг керувати, як сержант, міг вести всіх за собою, — додав «Вулкан».

 

Анна з позивним «Ластівка» — медик першої роти, першого патрульного батальйону поділилася, що Олександр називав її «сестричкою», а вона його — «братиком».  У їх підрозділі є кременчужани, але дехто лікується, хтось на бойовому завданні. Вона до останнього думала, що з групою Олександра все буде добре.

— Я їх забезпечувала. Як могла берегла, але не вберегла, — її слова.

Олександр з позивним «Майор» додав, що втрата побратима — важка втрата для родини й побратимів.

— Боєць з великої літери. Воїн. Боровся за майбутнє нашої держави. Ніколи не підведе, господар свого слова. Міг повести за собою у потрібний момент. Ділився з людьми своєю хоробрістю, — розповів Олександр.

 

Родичка Тетяна поділилася спогадами про Олександра.

— Пішов добровольцем, сказав, що захисник України, нашої землі. Вибрав сам цей шлях, — ледь стримуючи сльози зазначила кременчужанка.

Схилившись на одне коліно кременчужани утворили коридор шани. Після панахиди у свято-Миколаївському соборі автоколона вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали Олександра Бурдельова на Алеї Слави поруч з іншими захисниками України.

Фото: Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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