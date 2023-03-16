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Надійшли результати щодо сказу коня-переселенця у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 289

 

Результати опублікували представники клубу 

Напочатку року у Кременчуці кінь вкусив людину та через деякий час помер. Потерпілого госпіталізували, а у тварини підозрювали сказ. Сьогодні, 16 березня, надійшли результати — сказу на території кременчуцького кінного клубу не виявлено.

У Кременчуці скажений кінь вкусив людину та помер

— Думаю, багато хто з вас чув про біду, яка сталася в нашій стайні: помер кінь з підозрою на сказ. Кінь-переселенець (один з двох), якого ми прийняли в нашу невелику кінну сім’ю.

Моя дружина отримала травму — її вкусив кінь за палець (без критичних ускладнень, чи летального випадку, як розносять чутки), тож вона була змушена провести деякий час у лікарні. Наш клуб закрили на карантин. Не нам розповідати, як важко ми, приватні власники коней, переживаємо воєнний час.

У такій ситуації може опинитися будь-хто з нас, адже ніхто не застрахований від подібних проблем. Я дуже вдячний всім, хто хвилювався, дзвонив, просто підтримував або пропонував якусь допомогу.
Перший аналіз відразу показав негативний результат на сказ. Треба було повторити, чого довелося чекати місяць... — написав власник КСК «Golden horse» В'ячеслав Лєвін.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кінь укус сказ
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