Надійшли результати щодо сказу коня-переселенця у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 289

Напочатку року у Кременчуці кінь вкусив людину та через деякий час помер. Потерпілого госпіталізували, а у тварини підозрювали сказ. Сьогодні, 16 березня, надійшли результати — сказу на території кременчуцького кінного клубу не виявлено.

— Думаю, багато хто з вас чув про біду, яка сталася в нашій стайні: помер кінь з підозрою на сказ. Кінь-переселенець (один з двох), якого ми прийняли в нашу невелику кінну сім’ю.

Моя дружина отримала травму — її вкусив кінь за палець (без критичних ускладнень, чи летального випадку, як розносять чутки), тож вона була змушена провести деякий час у лікарні. Наш клуб закрили на карантин. Не нам розповідати, як важко ми, приватні власники коней, переживаємо воєнний час.

У такій ситуації може опинитися будь-хто з нас, адже ніхто не застрахований від подібних проблем. Я дуже вдячний всім, хто хвилювався, дзвонив, просто підтримував або пропонував якусь допомогу.

Перший аналіз відразу показав негативний результат на сказ. Треба було повторити, чого довелося чекати місяць... — написав власник КСК «Golden horse» В'ячеслав Лєвін.