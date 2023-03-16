На Полтавщині можуть зменшити час комендантської години

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Рада оборони області наступного тижня планує розглянути питання зменшення часу комендантської години. Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що при розгляді питання врахують думку військових, і якщо вони вважатимуть це за доцільне — рішення ухвалять.

Зазначимо, у деяких громадах сусідніх областей внаслідок збільшення світлового дня нещодавно встановлена комендантська година з 23.00 до 4.00.

Наразі на Полтавщині комендантська година триває від 23.00 до 5.00.