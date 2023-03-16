У Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики з'явилася Мрія

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 245

Новий довгоочікуваний та дорогий експонат надійшов до Кременчуцького музею історії авіації та космонавтики. Це модель у масштабі 1/72 найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія», одного з символів України, знищеного російськими окупантами під час штурму аеродрому Гостомель 26 лютого 2022 р.

За словами директора музею Анатолія Бишенка, цінний експонат вартістю 22 тис. грн і розмахом крила 120 см подарував музею підприємець Л.В. Голобородько за сприяння міського голови В.О. Малецького.

— Відвідувачі давно цікавляться, чому в музеї немає літака «Мрія», адже це один із символів України. Повідомляю — тепер моя давнішня мрія придбати для музею вказану модель літака перетворилась у цікавий та цінний експонат — модель літака Ан-225 «Мрія». Тож запрошую всіх охочих оглянути новий експонат, — розповів Анатолій Бишенко.

Відвідати музей можна безоплатно за адресою: вул. Першотравнева, 57-А.

Графік роботи:

понеділок-п'ятниця — 9.00-16.00 (краще приходити до 15.00)

субота-неділя — за телефонним дзвінком (050 757 9093)

Нагадаємо, що вул. Воїнів-інтернаціоналістів тепер називається вул. Мрії.