У Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики з'явилася Мрія

Новий довгоочікуваний та дорогий експонат надійшов до Кременчуцького музею історії авіації та космонавтики. Це модель у масштабі 1/72 найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія», одного з символів України, знищеного російськими окупантами під час штурму аеродрому Гостомель 26 лютого 2022 р.
За словами директора музею Анатолія Бишенка, цінний експонат вартістю 22 тис. грн і розмахом крила 120 см подарував музею підприємець Л.В. Голобородько за сприяння міського голови В.О. Малецького.
Відвідати музей можна безоплатно за адресою: вул. Першотравнева, 57-А.
Графік роботи:
Нагадаємо, що вул. Воїнів-інтернаціоналістів тепер називається вул. Мрії.
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