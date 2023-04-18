У Кременчуці покажуть виставу для всієї родини «Венздей Адамс та Хагі Вагі у «Грі в кальмара»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 186

На глядачів чекають танці, інтерактиви, світлове шоу та багато мультимедійних ефектів

21 травня о 12.00 у Міському палаці культури відбудеться прем'єра мультимедійно-інтерактивної вистави для всієї родини «Венздей Адамс та Хагі Вагі у «Грі в кальмара».

Розважальна та гумористична вистава, яка несе виключно позитивні наміри та добро, включає найпопулярніших героїв, яких обожнюють діти.

Ці іграшки, які ми з вами бачили в іграх, відкриються зовсім з іншої, доброї сторони. Ми побачимо, що вони можуть бути милими, веселими, іноді сумними, але все ж таки вони дуже добрі й обожнюють обіймашки.

На глядачів чекає багато позитивних емоцій: танці, інтерактиви, світлове шоу та багато мультимедійних ефектів.

У дітей буде можливість поринути у веселий світ «Гри в кальмара», ближче побачити своїх улюблених Хагі Вагі, Кіссі Міссі, Ванк Панк та Скарі Ларі, пережити емоції разом з ними, пройти усі випробування, які їх чекають на шляху та спостерігаються під пильним наглядом кальмарів, познайомитись з улюбленою Венздей Адамс та, найголовніше, перемогти злодія.

Тож не гайте час і гайда на веселі пригоди з сімейством Хагі Вагі та Венздей Адамс!

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430. Вартість: 100-350 грн.