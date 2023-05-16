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Кременчук, Воїни світла

На російсько-українській війні загинув Микола Суховієнко з Кременчуччини, який захищав Донецький аеропорт

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 678

  Вічна пам'ять та шана загиблому захиснику

На російсько-українській війні загинув мешканець села Весела Долина Микола Іванович Суховієнко. Він мав великий досвід в бойових діях. З 2014 до 2019 рік проходив службу у бойових частинах, неодноразово підписував контракт зі Збройними Силами України. Микола Іванович брав участь в бойових діях на найгарячіших ділянках фронту, зокрема і в боях за Донецький аеропорт у 2014 році. У 2018 році воїн був нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» та орденом «За мужність» 3-го ступеня.

Лютий 2022 року не залишив Миколу Івановича байдужим. Попри стан здоров’я та групу інвалідності, він знову взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім та Батьківщину від озвірілих рашистів, які знищують все на своєму шляху. 

У перший день повномасштабної війни, 24 лютого, чоловік прийшов до центру комплектування та був відправлений до військової частини А2167 (72-га окрема механізована бригада), де був заступником командира бойової машини.

Понад рік наш сміливий земляк чинив опір рашистській орді, наближаючи нашу перемогу. Та, на жаль, війна безжальна, і вона забирає найкращих наших захисників…

16 травня поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині життя Миколи Івановича обірвав ворожий артилерійський обстріл. Він був справжнім сином України. Це непоправна втрата для нас, для всієї країни. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя України! 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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