«Золотий хрест» від Залужного отримав військовий з Кременчуцького району

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Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного отримав мешканець с. Омельник — Тарас Шевченко.