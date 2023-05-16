«Золотий хрест» від Залужного отримав військовий з Кременчуцького району

Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного отримав мешканець с. Омельник — Тарас Шевченко.
— Справедлива та висока оцінка майстерності та відваги нашого співгромадянина, який був мобілізований до лав ЗСУ 25 квітня 2022 року. Певний час виконував бойові завдання під Бахмутом в підрозділі, що входив до складу 5-ї Окремої Штурмової Бригади, та наразі перебуває у резерві ЗСУ. Дякуємо Тарасу за мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Пишаємося! Зичимо подальших успіхів та звершень! — йдеться у повідомленні Омельницької громади.
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