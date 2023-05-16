Що подешевшало, а що дорожчає на заправках Полтавщини: ціни на автомобільне пальне 16 травня

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На АЗС двох операторів Кременчука та Полтавщини сьогодні подорожчав автогаз

У вівторок, 16 травня, бензин подешевшав на заправках одного з операторів Полтавщини на 1 грн. Водночас зріджений газ подорожчав на АЗС двох операторів - на 30 та 40 копійок. Вчора ціни на своїх АЗС знизили одразу чотири оператори.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 16.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,39 -0,14 -0,302% Бензин А-95 45,84 -0,13 -0,274% Бензин А-92 44,05 0,00 0% Дизельне пальне 44,52 0,00 0% Газ автомобільний 22,02 +0,08 +0,353%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 16.05.2023 р.