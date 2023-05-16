КрНУ запрошує охочих на науковий пікнік, де покажуть досліди з природничих наук

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 97

20 травня Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського запрошує усіх охочих на науковий пікнік «Наука заради миру та безпеки».

Біля I корпусу КрНУ на вулиці Університетській, 20 об 11.00 відбудеться презентація досягнень наукових шкіл університету, демонстрація дослідів з природничих наук. Під час заходу передбачений благодійний збір на ЗСУ.

Мета подібних подій – в парках, скверах чи на площах знайомити відвідувачів з науковцями, показувати, що наука може бути цікавою, популяризувати її серед молоді: дітей, школярів, студентів, молодих батьків. Учасники таких пікніків — спеціалісти, науковці, ентузіасти, які діляться своїми знаннями з публікою. На пікніках наука не подається теоретично, а захоплює, розважає, розкриває таємниці фізики, хімії, біології та інших сфер науки.