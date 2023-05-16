Енергетики закликають українців зменшити електроспоживання у вечірній час

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 287

У прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни

НАК «Укренерго» закликає українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години — з 19.00 до 22.00.

За словами енергетиків, вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування.

— В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина — зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою, — зазначили в НАК «Укренерго».

Також повідомляється, що наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності й українські споживачі забезпечені енергоживленням.

Раніше ми писали, наскільки можуть підвищити тарифи на електроенергію.