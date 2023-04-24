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Кременчук, Споживач

Наскільки підвищать тарифи на електроенергію: голова НКРЕКП назвав можливий варіант

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 679

 

Пільговий тариф в 1,44 грн за кВт-годину можуть зберегти

В Україні розглядають можливість збільшення тарифів на електроенергію до 2,40-2,80 грн за кВт-годину. Але при тому збережуть пільгову ціну в 1,44 грн за кВт/година при споживанні до 250 кВт-година в місяць. 

Про це вчора заявив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

За його словами, один із можливих варіантів – встановлення тарифів на рівні від 2,40 до 2,80 грн за кіловат-годину за умови збереження тарифу 1,44 грн за кВт-год, що наразі діє за умови місячного споживання електроенергії до 250 кВт-год.

Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення, сказав Костянтин Ущаповський, додавши, що не йдеться про підвищення тарифів для населення до ринкового рівня, який зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год.
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Автор: Віктор Крук
Теги: тариф електроенергія НКРЕКП
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