Наскільки підвищать тарифи на електроенергію: голова НКРЕКП назвав можливий варіант

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 679

В Україні розглядають можливість збільшення тарифів на електроенергію до 2,40-2,80 грн за кВт-годину. Але при тому збережуть пільгову ціну в 1,44 грн за кВт/година при споживанні до 250 кВт-година в місяць.

Про це вчора заявив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

За його словами, один із можливих варіантів – встановлення тарифів на рівні від 2,40 до 2,80 грн за кіловат-годину за умови збереження тарифу 1,44 грн за кВт-год, що наразі діє за умови місячного споживання електроенергії до 250 кВт-год.